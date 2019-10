Was drauf steht, ist auch drin: Die Thematik, die schon der Album-Titel aufwirft, wird in “Klatschen kann jeder” weitergeführt: “Geschichte wiederholt sich, Hass ist kein Phänomen”. Dabei serviert uns “Der letzte an der Bar” auch leichtere Kost, u. a. mit dem Sommer-Track “Heiße Liebe”. Richtig aufs Gas geht der 47-Jährige mit “ABBA war immer dabei”, der Hymne des Außenseiter-Daseins; unterlegt mit schnellen Gitarren – Henning in Bestform! (BLX Music)