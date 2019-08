Herrschaft – Le Festin Du Lion

Fünfzehn Jahre nach Bandgründung veröffentlichen die französischen Electro-Metaller Herrschaft nach langen Jahren des Wartens endlich ihr neuestes Werk, getauft auf den Namen „Le Festin Du Lion“. Das Album enthält zehn Songs mit einer Gesamtspielzeit von zirka 43 Minuten. Den Hörer erwartet stilistisch ein Mix aus Pain, Project Pitchfork mit zusätzlichen Einflüssen von Rammstein, meist guttural gesungen, Ausnahme das abschließende „Hate Me“, einem Elektro-Song, der an die guten alten achtziger Jahre erinnert. Weitere Highlights sind „Stray Dog“ (mit einem hohen instrumentalen Teil), das in der Muttersprache interpretierte „Le Festin Du Lion“ und das an Projekt Pitchfork erinnernde „The Great Fire“. (Les Noires Productions)

