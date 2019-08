Kim Wilde – Aliens Live

9. August 2019

Für die Veröffentlichung eines ersten Live-Albums kann man sich gern ein paar Jahrzehnte Zeit lassen. Pop-Ikone Kim Wilde (58) entschied, dass es die Nummer 14 werden sollte. Nach der rasanten Tournee mit ihrer Tochter im letzten Jahr und fast 40 Jahren Bühnenpräsenz ist es nun endlich da. Auf zwei CD`s liefert Wilde eine nostalgische Hitreise und man kennt sie alle: „Cambodia“ und „Kids in America“. Damit schafft sie es wieder einmal mit ihrem unverfälschten, britschen Charme, Kim, „You keep me Hanging’On“. (earMUSIC)

♥♥♥♥

[KS]