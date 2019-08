17. August 2019

Ein Debüt, oder eher ein Restart: Die Melodic Hard-Rock Band aus Wales präsentiert ihre vierte CD. Die neue Formation aus nun fünf Jungs überzeugt mit kraftvollen Melodien, hymnischen Refrains und dröhnenden Gitarrensound. Seit „Ballads For Beauties And Beats“ (2009) ist viel passiert. Letztes Jahr wurde die Band um die Gitarristen Chris Jones und Josh Townshend vervollständigt und aus der Ursprungsband V0iD wurden die Scarlet Rebels. (ROAR! Rock of Angels Records)

♥♥♥♥

[KS]