Bad Schwartau ALIVE! Festival

3.-5.9. Im Kurpark Bad Schwartau

Vom 03. bis 05.09.2021 lädt die wunderschöne Stadt Bad Schwartau zu einem spätsommerlichen Musikfestival unter Lampions, Laternen und Lichterketten mit rund 18 hochkarätigen Live Acts auf der Bühne der Konzertmuschel der Bad Schwartauer Kurparkwiese (Musikmuschel) ein.

Neben den vielen Bands gibt es rund 30 Stände mit Cocktails, Weinen, Cremes, Pizzabrötchen, Grillgut, Kaffee und Kuchen… Für die Kleinen sind Hüpfburgen, Bogenschießen, Schminken, Bungeetrampolin, ein virtuelles Reality Kino, Bullriding, Dosenwerfen, Entenangeln, Karussells und vieles mehr geplant. Der Eintritt ist für alle kostenlos. Der Einlass erfolgt mit Luca App über den „Alten-Badestieg“ im Kurpark.

Hier kommt das Programm:

FREITAG, 03.09.

Guess & Friends – Cover-Pop-Rock – 14 Uhr

Clara Brauer – Songwriterin – Pop – 16 Uhr

Jack Pott – Punkband aus Schwartau -17.30 Uhr

Orange Blue mit dem Hit „She ´s got that light“ – 21.30 Uhr

SAMSTAG, 04.09.

Maduh – HipHop – 14 Uhr

Sven Panne singt Rio Reiser – Mitglieder aus der WG um Rio Reiser – 15.30 Uhr

Mama Beat and Papa Soul – Soul – 17 Uhr

Rudolf Rock und die Schocker mit Geff Harrison – Rock n Roll – 20.30 Uhr

SONNTAG, 06.09.

#Arrested – Gewinner des HAMBURG-BANDCONTEST 2019 – Pop-Rock-Crossover – 15.30 Uhr

Batteries of Rock – Gewinner des HAMBURG-BANDCONTEST 2020 und Teilnehmer bei „The Voice Kids“ 2020 – Rock – 17 Uhr

Marcus Genard – HipHop, Reggae, Pop – 18.30 Uhr

Stoppok + Worthy – Liedermacher seit 40 Jahren – 20 Uhr

Wir freuen uns auf euch!