Review: Lukas Graham 11.3. Sporthalle

Der Kopenhagener Lukas Forchhammer / Graham spielte am 11.03. in der Alsterdorfer Sporthalle. Nach dem Supportact Drew Sycamore startet ein gut gelaunter Lukas Graham sein Bühnenfeuerwerk. Mit seiner Band aus Bass, Schlagzeug, Keyboard und Gitarre hat er „sein“ Hamburg ganz schnell am Jubeln und Feiern! In 2012 spielte Lukas sein zweites deutsches Konzert in Hamburg im Uebel & Gefährlich und kehrt deswegen besonders gerne nach Hamburg zurück. Nach Coronapause startet er neu mit der Pink Tour und seinem neuen Album „4 The Pink Album“. Er verzauberte das Publikum mit 14 Songs und 2 Zugaben. Natürlich gab es seine Welthits wie z.B. 7 Years, Drunk in the Morning, Love Someone und andere tolle Songs aus seinen Rubriken Intro, Death&Depression, Lovesongs & Partysongs! An den strahlenden Gesichtern konnte man sehen, dass sein Vorhaben gelungen ist, dass sein neues Album fröhlich klingt und er seine Fans glücklich nach Hause gehen lässt.

Martin Hense