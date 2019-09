THEATER HIGHLIGHTS IM SEPTEMBER

11 Jahre Burlesque in Hamburg! 06. + 07.09., 21 Uhr, Indra Das Home of Burlesque (Queen Calavera) feiert seinen 11. Geburtstag mit einer großen Geburtstagsshow. An beiden Abenden treten bis zu

15 KünstlerInnen aus aller Welt auf. Mit dabei: Katrin Gajndr (Russland), die uns bereits bei der OXMOX Jubiläumsfeier mit ihrer Tanzeinlage verzauberte.

HOB_OXMOX_Fotograf-FranzSchepers

Fame – Das Musical

16.09.-22.10., First Stage Theater, ab 29 €

Das Publikum erlebt junge, hoffnungsvolle Talente während ihrer Ausbildung in Musik, Gesang, Tanz und Schauspiel, leidet mit ihnen, wenn Rückschläge auszuhalten sind, und vergießt Tränen des Glücks und der Rührung, wenn der hart erkämpfte Traum wahr wird. Ganz nebenbei ver- und entlieben sich die jungen Fame-Anwärter und versuchen heraus zu finden, wer sie eigentlich sind. firststagehamburg.de

Fame_Credit: Dennis Mundkowski