Der kleine Horrorladen 9.2.-28.4. First Stage Theater

Die Premiere am 7. Februar begeisterte Jung und Alt. Ein echter Tipp sogar für Musical-Muffel. Bei dem spannenden, lustigen Musical im schnuckeligen First Stage Theater in der Thedestraße kommt keine Langeweile auf. Aufwendige Kulissen, geniale Besetzung und Live-Band. Unser Musical-Tipp des Jahres. Vielen Dank an Annette Bär und ihr Team.

Mitreißende Musik, berührende Szenen sowie unwiderstehlicher Humor machen „Der kleine Horrorladen“ zum Kult-Musical – besonders für Liebhaber des schwarzen Humors. Uraufgeführt 1982 in New York, zählt das Stück zu den in Deutschland am häufigsten aufgeführten Musicals ohne festen Spielort. Vorlage für die Bühneninterpretation war der Film „Kleiner Laden voller Schrecken“ von Roger Cormann (1960), doch vor allem die Verfilmung von Frank Oz mit Rick Moranis in der Hauptrolle (1986), sorgte für eine wachsende Fangemeinde.

Die wilde Story: Der schüchterne Seymour liebt Audrey, die sich jedoch für den coolen Zahnarzt Orin entschieden hat – so weit so normal. Doch die fleischfressende Pflanze, die Seymour bei einem ominösen Chinesen ersteht und Audrey II tauft, ist alles andere als normal. Das mysteriöse Gewächs macht aus dem traurigen Blumenladen, in dem Seymour und Audrey arbeiten, eine Goldgrube und beschert Seymour Ruhm und Erfolg. Natürlich hat die glückliche Wendung ihren Preis: Blut. Damit versorgt, wächst und gedeiht Audrey II rasant – bis auf eine fast bühnenbeherrschende Größe von rund zwei Metern. Allerdings wächst auch ihr Appetit und mit ein paar Tropfen ist es bei der täglichen ´Fütterung` bald nicht mehr getan. Orin, Seymours Rivale und zudem sadistisch veranlagt, wäre doch das ideale Futter, schlägt Audrey II vor – ja sprechen kann die Pflanze auch. Und so nimmt die Handlung ihren mörderischen Lauf…

Im First Stage übernimmt Joshua Edelsbacher die Rolle des Seymour. Die Darstellerinnen und Darsteller sind allesamt Profis und bekannt aus den größten Musicalproduktionen Deutschlands. Hinter der Bühne gibt erneut das Erfolgskreativteam von „Footloose“, „Fame“ und „Carrie“ den Ton an: Felix Löwy (Regie) und Phil Kempster (Choreografie).

Der kleine Horrorladen – Das Musical

Musik von Alan Menken

Buch & Gesangstexte von Howard Ashman

Nach dem Film von Roger Corman, Drehbuch Charles Griffith

Deutsche Textfassung von Michael Kunze

Pressefotos (c) Dennis Mundkowski

Showlänge ca. 140 Minuten mit Pause

Spielzeit: 9. Februar bis 28. April 2022

Ort: Theater FIRST STAGE, Thedestr. 15 in HH-Altona

Kartenpreis: ab 39,00 Euro inkl. aller Gebühren und HVV

Infos + VVK: www.firststagehamburg.de / www.horrorladen-hamburg.de