22. Dezember 2017

Hair – The Tribal Love-Rock Musical kommt am 25.03. ins Mehr! Theater. Ihr wollt dabei sein? OXMOX verlost Tickets! Um zu gewinnen einfach eine Mail mit “Hair” im Betreff an gewinne@oxmoxhh.de schicken (Einsendeschluss: 14 Tage vor der Veranstaltung).