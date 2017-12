22. Dezember 2017

Hundetrainer und Entertainer Martin Rütter kommt am 23.03. mit seinem Programm “Freispruch” in die Hamburger Barclaycard Arena. Ihr wollt dabei sein? OXMOX verlost Tickets! Um zu gewinnen einfach eine Mail mit “Martin Rütter” im Betreff an gewinne@oxmoxhh.de schicken (Einsendeschluss: 14 Tage vor der Veranstaltung).