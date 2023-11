Árstíðir, 16.11., Christianskirche, 20:00

Árstíðir – BLIK Tour 2023

Die Isländer Árstíðir melden sich mit ihrem achten Studioalbum „BLIK“ zurück.

Árstíðir [Austidir] ist eine der prägenden isländischen Independentbands mit einem ausgeprägten Harmoniegesang. Hier könnt Ihr schonmal reinhören: Video

Zur Feier des neuen Albums gehen die drei im November auf Europatournee und machen dabei Halt in Hamburg:

16.11.2023, 20:00, Christianskirche

VVK ab 33,75€

An bekannten VVK-Stellen und online

Das Fundament von Árstíðirs Musik ist die gute Chemie zwischen den drei Mitgliedern Daníel, Gunnar und Ragnar und ihre gemeinsame Leidenschaft für Harmoniegesänge.

Im Zentrum der Songs steht Popmusik mit fesselnden Refrains, verpackt in elegante und manchmal überraschende Arrangements. Während alle Songs auf ihrem letzten Album Pendúll noch isländische Texte hatten, wird BLIK das erste Album der Band sein, das komplett auf Englisch gesungen ist.

Die Band hat keine Angst vor Experimenten und hat sowohl mit Ólafur Arnalds und Nils Frahm zusammen gearbeitet, als auch zwei Alben gemeinsam mit anderen Musiker*innen aufgenommen. Eins davon mit Islands Songwriter Legende Magnús Þór Sigmundsson und das andere mit ihrer einstigen Tour-Partnerin Anneke Van Giersbergen.

Mit viel Zeit zum Experimentieren und zur Auseinandersetzung mit neuen Einflüssen während des Lockdowns, schaffte es die Band, ihre musikalische Identität neu zu erfinden und dabei gleichzeitig die Essenz dessen zu behalten, was die Fans an ihrer Musik lieben: Harmoniegesänge und Streicher.