Konzerttipp: Keimzeit 6.12., Markthalle

MITTWOCH, 06.12. Keimzeit

Markthalle – 20 Uhr

Nach einem umjubelten Konzert im Rahmen der 40-Jahre Jubiläumstournee im vergangenen Dezember wird die Büh- ne der Markthalle erneut zur Kulisse eines Keimzeit Konzerts in der Hansestadt. Keimzeit und Hamburg sind seit mittlerweile über 25 Jahren ein eingespieltes Team. Es begann Mitte der Neunziger mit Konzerten im Logo. So bleibt die

Band um Frontmann Norbert Leisegang auch zukünftig den Hamburgern ein verlässlicher Fixpunkt in der Markthalle am Hauptbahnhof. Keimzeit ist diesem Konzerthaus seit Beginn der 2000-er Jahre treu und das Team um Tosh Rörbäk bietet einen der markantesten Fixpunkte einer jeden Keimzeit Tournee. In frischer Blüte kehren die Interpreten von „Kling Klang“ zurück auf die Bühne. Unter dem Motto „Von Singa-pur nach Feuerland“ spielen die sechs Rocker Kult- und auch neue Hits; natürich so raffiniert wie immer.