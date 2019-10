Die fünf Oktober-Titelhelden der Nu Metal Gruppe standen allesamt schon mit anderen Bands (u. a. DevilDriver, Snot, In This Moment) auf der Bühne, bis sie sich 2017 zusammentaten. Geprägt wird der Sound der Wölfe vorwiegend von aggressiven Gitarren (Doc Coyle, Chris Cain) und schnellen Vocals (Tommy Vext), wie in „I‘ll Be There“. (Eleven Seven Label Group)

ML ♥♥♥♥♥