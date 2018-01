Benoby – heute erscheint die zweite Single!

5. Januar 2018

Nach seiner ersten Single „Mein fünftes Element“ beginnt der in Berlin lebende Sänger Benoby das neue Jahr mit seiner zweiten Single „Funke (Guten Morgen)“ aus dem Ende Februar erscheinenden Album „Mein fünftes Element“. Und was gibt es Schöneres als 2018 mit diesem musikalischen Morgengruß zu eröffnen. „Funke (Guten Morgen)“ ist eine wundervolle musikalische Liebeserklärung an den Hoffnungsschimmer, der uns an dunklen Tagen ein wärmendes Licht schenkt.

Der Musikalische Mix aus Organik und urbanem Sound gelingt durch das Zusammenwirken der beiden herausragenden Produzenten Stefan Kießling, Mark Smith (unter Anderem Produzent von Johannes Oerding und Ina Müller) und Benoby selbst.

Benoby glänzt textlich besonders bei tragischen, melancholischen Momenten, denen er in seinen Songs ein Denkmal setzt. Kleine große Hymnen, die sich im Kopf verankern, bis man erstaunt feststellt, dass Benoby auch deine eigene Gefühlswelt beschreibt. „Sich zu erinnern an die erste große Liebe, an Trennungen, Beziehungsstress, aber auch so etwas Dramatisches wie einen schweren Autounfall oder den Kampf gegen eine schwere Krankheit in der Familie – dass das alles in die Songs hingeflossen ist, hat mich innerlich befreit. Es tat gut. Und wenn man einmal dieses Gefühl hatte, dann kehrt man immer wieder dorthin zurück.“

Benoby, der wegen der Musik von München nach Berlin gezogen ist, begeisterte im November 2017 das Publikum von Adel Tawil, für den er als Support eröffnen durfte. Dort konnte er seine Songs zum ersten Mal vor großem Publikum präsentieren und das Publikum feierte ihn und seine Songs begeistert. 2018 wird das Jahr von Benoby, von dem wir noch sehr viel hören werden. Lasst Euch von dem „Funken“ anstecken, den dieser junge Musiker in unsere Herzen tragen wird.

Hier geht’s zur Single:

https://www.vevo.com/watch/benoby/funke-%28guten-morgen%29/DETO31790019