4. Januar 2018

Ein hör­bar feingeschliffenes Album voller pot­en­­tieller Hits: auf dem tanzbaren „Young And Menace“ sind Elemente aus Techno und R´n´B eingebaut, „Champion“ überzeugt durch seinen verträumten Text und krachen­den Sound sowie starken Vocals von Front­mann Patrick Stump (33). Auf der großen Mania-Tour gastieren Fall Out Boy am 7. April im Mehr! Theater. (Universal)

LP