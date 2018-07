Bruce Dickinson – Scream For Me Sarajevo

3. Juli 2018

1994: mitten im Balkankonflikt, spielte der legendäre Iron–Maiden-Frontmann eine Tour durch das gerade zerfallende Jugoslawien. Spe­ziell die Show im bosnischen Sarajewo war einmalig. Denn die Stadt war eingekesselt von serbischen Truppen und stand unter schwerem Beschuss. Der Brite wollte aber gerade seine dortigen Fans in dieser Situation nicht im Stich lassen. Die Band wurde in die Innenstadt ein­geschleust und während auf der Straße ge­schossen wurde, spielte Dickinson das wohl in­tensivste Konzert seiner Karriere. Bei freiem Eintritt! Zu den Highlights zählen „Tears Of The Dragon“, „Eternal“ und „Inertia“. Neben der Live-CD ist ein grandioser Doku-Film über die Konzerte als Video-DVD/Blu-ray er­hältlich. (Eagle Rock)

OKu