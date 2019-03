25. März 2019

Mit dem von Akustikgitarre geführten Titel­track gibt der kanadische Superstar gleich die Richtung für den Rest seines 14. Studio­albums vor. Locker, leicht und voller posi­tiver Emotionen sind dann auch das etwas langsamere, ruhigere „That’s How Strong Our Love Is“, ein Duett mit Jennifer Lopez, das rock’n’rollige „Part Friday Night Part Sunday Morning“ und das etwas dreckigere, offenbar von den Stones beeinflusste „I Could Get Used To This“. (Polydor/Universal)

[KS]