35 Jahre ist es nun her, dass das Quintett um Rock-Urgestein Ronnie Atkins mit “Red, Hot and Heavy“ ihr Debüt feierten. Mit den elf Songs knüpfen die Dänen stilistisch nun an ihren legendären Rock-Sound an und Ken Hammer begeistert an der Gitarre mit seinen Solo-Einlagen, wie in “Serpentine”. Klassischer Rock – kein bisschen weichgespült. (Frontiers) ♥♥♥♥