10. August 2017

PRONG

Zero Days

Während Fans noch dabei sind die Songs von „X – No Absolutes“ (2016) zu verinnerlichen, liefern die Groove-Metaller um Tommy Vic­tor (50, Ges.) schon wieder brandneues Ma­terial.

Da sich die US-Amerikaner stilis­tisch nicht neu orientiert haben und sich nach wie vor irgendwo zwischen Korn und Ma­chine Head bewegen, hat man die 13 rhyth­mischen Nummern schnell im Kopf.

Beson­ders gelungen sind „However It May End“, „Di­vide & Conquer“ und „Wasting Of The Da­wn“. (SPV)