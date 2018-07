Rise Against The Ghost – Note Symphonies, Vol. 1

15. Juli 2018

Lust die Punkrock-Kracher der Jungs um Fro­nt­mann Tim McIlrath mal in etwas anderer Version zu hören? Bitte sehr! Die Chi­c­agoer haben einige ihrer populärsten Tracks neu ein­gespielt – mit akustischen Instrumenten und Streichern oder auch einem ganzen Orchester. Das Ergebnis ist ebenso spannend wie wunder­schön. Die unterschwellig schon immer vor­han­dene Melancholie von Stücken wie „House On Fire“, „Like The Angel“ oder „Savior“­ kom­mt hier erst richtig zur Geltung. Eine tolle Idee, die erstklassig umgesetzt wurde. Schade nur, dass der Spaß nach gerade einmal 37 Minuten bereits vorbei ist. (Capitol)

OKu