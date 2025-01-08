Dark Funeral 03.01.2024 Markthalle Hamburg

So startet das Jahr doch gut: mit modernem Black Metal in der Lieblingslocation Markthalle. Es ist das erste Konzert zum Start der ‚Let The Devil In‘ Winter Tour 2025. Als Opener treten KAMI NO IKARI aus Frankreich mit ihrem Melodic Deathcore an. Überraschend, dynamisch, bisher eher unbekannt.

Bildergalerie KAMI NO IKARI

Weiter geht es mit Römermetal von EX DEO aus Kanada, dessen neue Scheibe quasi in den Startlöchern steht. Wer sie nicht kennt: Sänger Maurizio Iacono steht auch bei Kataklysm am Mikro. Rotlichtlastig, brachial, keine Überraschungen.

Bildergalerie EX DEO

Bevor es richtig düster wird, sorgen FLESHGOD APOCALYPSE aus Italien für ein visuelles Inferno. Hier treffen Oper und Technical Death Metal zusammen. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache mit dem female Operngesang, dennoch ziemlich beeindruckend und kurzweilig.

Bildergalerie FLESHGOD APOCALYPSE

Dann gibt es ein fünffaches “Hail Satan” und the mighty DARK FUNERAL laden zur schwarzen Messe ein. Der Anlass ist das 30 jährige Jubiläum ihrer überarbeiteten Debüt-EP “We Are the Apocalypse”. Eine verlässlich solide Show, mit Moshpit, Corpse Paint und vielen glücklichen Metallern.

Bildergalerie DARK FUNERAL

Text und Bilder: TONI B. GUNNER

