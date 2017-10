10. Oktober 2017

P!nk

Beautiful Trauma

Wer der Meinung war, dass Alecia Beth Moore – wie die Sängerin mit bürgerlichem Namen heißt – ihr Pulver an grandiosen Songs in ihrer fast 20-jährigen Kar­riere bereits verschossen hat, der hat weit gefehlt. Mit Platte Nummer sieben gibt es 13 wun­derschöne Tracks, die das gesamte Können der 38-Jährigen widerspiegeln. Besonders gut gelungen sind das emotional vielfältige „What About Us“ sowie der Titeltrack. (Sony)

JS ★★★★☆