Charlie Puth – Voicenotes

12. Januar 2018

Aufgepasst! Die vorab erschienene Single „Attention“ (640 Millionen Klicks bei You­Tube) zeigt, mit welch großer Vorfreude die neue Platte des 25-jährigen Amerikaners er­wartet wurde. Puth, der 2015 zusammen mit Wiz Khalifa den Welthit „See You Ag­ain“ feierte, veröffentlicht auf seinem zweiten Album tanzbaren, modernen Pop, vorgetragen mit emotionaler Stimme und viel Einfühlungs­vermögen – so wie bei „How Long“, dem wohl stärksten Track: ein Liebeslied, vorgetragen aus der Sicht eines um Vergebung bettelnden Fremdgehers. (Warner)

LP