Festivals im Mai + “OXMOX präsentiert”!!

Metal Bash Festival

01.-02.05., Neu Wulmstorf, ab 45€

Von Heavy über Thrash zu Black – hier headbangen die Metaller vor Freude.

Besucherzahl: 1.000

LineUp Highlights: Kneipenterroristen, Ost+Front, V8Wankers, Powerslave, Breath Your Last, Total Violence, Motörment

metal-bash.de

A Cappella Festival

01.-09.05., Leipzig, TT ab 15€

Ob Rock, Pop, Volksmusik, Techno – hier findet ihr alles, was a capella möglich ist.

LineUp Highlights: VOXID, LaLeLu, German Gents, amarcords, Banchieri Singers, Anúna, Tallis Scholars, Ringmasters

a-cappella-festival.de

Camping Battleground Festival

14.-17.05., Oettingen

Hier gibt‘s Rock auf die Ohren.

LineUp Highlights: Excrementory Grindfuckers, Kneipenterroristen, Cytotoxin, Mr. Hurley und die Pulveraffen, Undertow

camping-battleground-festival.de

Out Of Line Weekender Dark’n’Electro Edition

14.-16.05., Berlin, ab 35,90€

Geboten werden Bands aus den Bereichen Industrial, Gothic, EBM.

Besucherzahl: 1.500

LineUp Highlights: Front 242, Blutengel, Solar Fake, Suicide Commando, Leæther Strip, Rummelsnuff, Dive, Panzer AG

outoflineshop.de

Unter einem Dach Festival

15.05., Erlangen, ab 26,30€

15 Bands, 5 Bühnen, drinnen und draußen, erlaubt ist, was gefällt – Newcomer zeigen, was sie können

Besucherzahl: 1.200

LineUp Highlights: Blond, Jules Ahoi, Buntspecht, Keke, Máni Orrason, Children, Imbibe, Somewhere Underwater

e-werk.de

Bergisch Metal Festival

16.05., Bergisch Gladbach, ab 9€

Metal-Fans kommen hier voll auf ihre Kosten.

Besucherzahl: 200

LineUp Highlights: Mission in Black, Mortal Peril, Razorblade, Persona, Neck Cemetery, Sweeping Death!

bergisch-metal.de

Hallenknall Festival

16.05., Freigericht, 28€

Lasst die Halle knallen mit Rock!

Besucherzahl: 800

LineUp Highlights: Artefuckt, Stunde Null, V.E.R.S.U.S, Doppelbock

hallenknall.de

Heaven’s Tour Musik Festival

21.05., Küsten, kostenlos

Jedes Jahr zu Himmelfahrt steigt das Heaven‘s Tour Musik Festival mit Pop, HipHop und Rockmusik.

Besucherzahl: 2.000

LineUp Highlights: Lieber Herr Meier, Hight Fidelity, Schlicktown Crew, Night Laser, Jack Beat, Die Jugend von Heute

kartoffel-hotel.de/musik-festival

Und draußen tanzt der Bär

21.05., Schwerin, 16€

Electro, Electro, und noch mehr Electro!

Besucherzahl: 5.000

LineUp Highlights: A.N.A.L – Alles nur aus Liebe, Anstandslos & Durchgeknallt – ft. Emi Flemming, Gestört aber Geil, VIZE

me-events.de

Mittelalterlich Phantasie Spectaculum

21.-24./30.05.-01.06., div., TT ab 18€

Mittelalter Markt, Turniere, Dudelsack-Workshop und natürlich jede Menge Mittelalter Musik – alles was das Ritterherz begehrt.

LineUp Highlights: Subway to Sally, Saltatio Mortis, Letzte Instanz, Versengold, Knasterbart, Mr. Hurley & Die Pulveraffen

spectaculum.de

Bavarian Battle Open Air

22.-23.05., Kirchdorf, ab 45€

Metal mit Biergarten-Flair. Metal!!!

Besucherzahl: 500

LineUp Highlights: Atomwinter, Darkfall, Darkness, Lucifer’s Child, Profanity, Naglfar, Stillbirth, Suidakra, Sweeping Death

bavarianbattle.de

Farafina Afrika Festival

22.-24.05., Regensburg, kostenlos

Afrika in Regensburg mit Live-Musik, leckerem Essen und Basar.

Besucherzahl: 2.500

LineUp Highlights: Abdou Day, Jalli Kunda, Mingongo Ya Kongo, Unlimited Culture, Uwe Banton

farafina.de

Rock den Acker

22.-23.05., Nidderau, ab 45€

Hier wird jeder Rock-Fan komplett abgeholt – und ‘n Acker haben sie auch!

Besucherzahl: 800

LineUp Highlights: Freedom Call, Elfmorgen, Odium, 3rd Grade Burn, Are We Used To It, Atrio, Autumn Tree

rockdenacker.com

Summer Invasion Festival

22.-24.05., Speichersdorf, TT ab 25€

Die Metal-Invasion in Franken.

Besucherzahl: 700

LineUp Highlights: Ensiferum, Maerzfeld, Hemlock, Nevaria, Darragh, Böse Fuchs & Sly, Human Suffering

summerinvasion.de

Die Festung Rockt

23.05, Kronach, ab 23,20€

Rocken in der historischen Festungsanlage.

Besucherzahl: 2.800

LineUp Highlights: The Subways, Russkaja, ZSK, Rantanplan, Tequila and the Sunrise Gang, 8kids, Mambo Kurt, KMPFSPRT

die-festung-rockt.de

Psychedelic Experience

28.05.-31.05., Lübz, TT ab 105€

Reist drei Tage und vier Nächte lang durch fantasievolle Soundwelten.

Besucherzahl: 5.000

LineUp Highlights: Astrix, Ace Ventura, Outsiders, Captain Hook, Avalon, Atmos, Ritmo, Rinkadink, Mandragora, Sonic Species

psyexperience-festival.com

Ikarus Festival

29.-31.05., Memmingerberg, ab 129€

Jubiläum! 5 Jahre Electro auf dem Allgäu Airport.

Besucherzahl: 35.000

LineUp Highlights: Sven Väth, Robin Schulz, Salvatore Ganacci, Steve Aoki, Pan-Pot, Reinier Zonneveld Live, Len Faki, Monika Kruse

ikarus-festival.de

Moers Festival

29.05.-01.06., Moers, ab 76€

NewJazz, World, Avantgarde, Klangkunst – die Nische für alles, was nicht mainstream ist.

Besucherzahl: 30.000

LineUp Highlights: Chorwerk, Donny Benét, Goat, John Zorn, Lightning Bolt

moers-festival.de

Wave-Gotik-Treffen

29.05-01.06., Leipzig, ab 130€

Einmal im Jahr fällt ein Schatten über Leipzig: Über 50 Veranstaltungsstätten mit Konzerten, Lesungen, Ausstellungen, Opern, Theater, Mittelaltermärkten und und und lassen die schwarzen Herzen höher schlagen.

Besucherzahl: 21.000

LineUp Highlights: Blacklist, Cabaret Nocturne, Combichrist, Corvus Corax, Einstürzende Neubauten, Funker Vogt, Girls Under Glass, Haggefugg, Krayenzeit, Lacrimosa, Laibach, Nachtblut, Soko Friedhof, Stahlmann, Waldkauz

wave-gotik-treffen.de

Trucker & Country Festival

29.05.-01.06., Geiselwind, 39€

Deutschlands größtes Trucker & Country Festival für die ganze Familie.

LineUp Highlights: Jessica Lynn, Daniel T. Coates, Lenne Brothers Band, Copper Smoke, The Fabulous Texadillos, Sawyer

truckerfestival-geiselwind.de

Luft und Liebe Vol. I

30.05.-01.06., Duisburg

Mehr als 70 DJs legen auf fünf Floors auf.

Besucherzahl: 12.000

LineUp Highlights:

Alexia K., AKA AKA, andhim, Anna Reusch, Ave, Bart Skils, BJÖRN MANDRY, Celvin Rotane, Clark Wohlert, Da Hool, Dany Ocean

luft-und-liebe.com

Pfingstrock Open Air

31.05., Herzberg (Elster), ab 25€

Seit neun Jahren rocken Newcomer und alte Hasen den Botanischen Garten.

Besucherzahl: 1.000

LineUp Highlights: The Brew, Provinz, Fever, Spielbergs, Telquist(D)

pfingstrock.de

OXMOX präsentiert

Psychedelic Circus

14.-18.05., Göhlen, ab 75€

Eine magische Festival-Welt erwartet euch. Macht euch bereit für eine Reise durch den Goa-Sound.

Besucherzahl: 15.000

Line-Up Highlights: Neelix, Astrix, Ace Ventura, Liquid Soul, Blastoyz, Bliss, Fabio Fusco, Phaxe, Berg, Ranji, Morten Granau

psychedelic-circus.de

OXMOX präsentiert

Schlagermove 2020

04.07., Heiligengeistfeld

Seid dabei, wenn Hamburgs bunteste Parade ab 15 Uhr vom Heiligengeistfeld über St. Pauli zieht! Warm-tanzen könnt ihr euch bereits am Freitag, den 03.07. um 19 Uhr, bei der Warm-Up-Party mit hausgemachtem Mexikaner und Saurem. Natürlich wird sich nicht nur aufgewärmt, sondern auch gebührend vom Move verabschiedet: bei der Aftermove Party wird die Musik nochmals aufgedreht – mit dabei viele Künstler und DJs!

schlagermove.de

OXMOX präsentiert World Club Dome – Las Vegas Edition 05.-07.07., Frankfurt

Ganz unter dem Motte „Las Vegas Edition“, das in Location-Design, Art und Special Effects umgesetzt wird, transformiert sich die Commerzbank-Arena samt umliegendem Wald, Wiesen und Schwimmbadgelände zum „größten Club der Welt“. Auf über 700.000m² Areal mit 25 Bühnen und 200 internationalen Djs

Besucherzahl: ca. 140.000

Line-Up Highlights: Alle Farben, Armin Van Buuren, Bausa, Blasterjaxx, Dimitri Vegas & Like Mike, DJ Snake, Gestört aber GeiL

worldclubdome.com

OXMOX präsentiert

Airbeat One

08.-12.07., Neustadt-Glewe, ab 139€

Ciao Italia – Norddeutschlands größtes elektronisches Musikfestival wird italienisch.

Die besten DJ’s bringen die Menge zum Tanzen. Line-Up Highlights: 3 Are Legends (Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike), Armin van Buuren, Marshmello, Boris Brejcha, Deniz Bul, Theydream, Astrix, Sander van Doorn presents Purple Haze

airbeat-one.de

(© Rita Seixas)

OXMOX präsentiert

Kulturflut

14.-15.08., Hamburg, Eintritt frei

Küstennah und kostenlos – bei einem hoffentlich gnädigen Wet­tergott, lässt sich der Spätsommer bei kühlen Getränken doppelt schön genießen.

Line-Up Highlights: Deine Cousine, Gun Called Britney, Tequila and the Sunrise Gang, Skaramanga, Reggaedemmi, Ferry 62, Doctor Love ppower, Bunny & the Celtic Oaks, Tom Jack & The Bigharmonicaman, McEbels Lucky Punch

OXMOX präsentiert

Open R Festival

27.-30.08., Uelzen, ab 60€

Punkrock, Schlager, Pop, R&B – mehr Abwechslung geht nicht.

Besucherzahl: 30.000

Line-Up Highlights: Die Toten Hosen, Roland Kaiser, Xavier Naidoo, Johannes Oerding, Joris, Lotte, Benne, Anika Auweiler

openrfestival.de

(©Jabelmannhalle)

Rock im Park/Rock am Ring

05.-07.05., Nürnberg/Nürburg, 259€/209€

Das Zwillingsfestival feiert Doppeljubiläum – 25 Jahre Rock im Park und 35 Jahre Rock am Ring!

Besucherzahl: 85.000

Line-Up Highlights: Green Day, Volbeat, System of a Down, The Offspring, Disturbed, Trailerpark, Billy Talent, Korn, Broilers, Deftones, Bush, Heaven Shall Burn

rock-am-ring.com / rock-im-park.com

(Credits: WMG)

(Foto Beitragsbild: © BigCityBeats)