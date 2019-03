Dein Festival Sommer Teil II

28. März 2019

Ferdinands Feld, 03.08., Rotenburg, ab 43,90€

Das eintägige Festival punktet mit Electro-Acts.

Besucherzahl: ca. 15.000

Line-Up Highlights: EDX, Mark Bale, Marc Werner, Mat.Joe, Vitize, Speedy und der Wolf

ferdinandsfeld.de

Taubertal, 08.08.-11.08., Rothenburg ob der Tauber, ab 129€

Mit einem bunten Mix aus Rock und Pop feiern Musik-Fans inmitten der landschaftlichen Idylle.

Besucherzahl: ca. 18.500

Line-Up Highlights: The Offspring, Good Charlotte, OK Kid, Donots, Zebrahead, Von Wegen Lisbeth, Nothing But Thieves, Bullet For My Valentine, Trettmann, Bosse

taubertal-festival.de

Olgas Rock, 09.+10..08., Oberhausen, Eintritt frei

Dieses Festival zeigt, was Deutschland an guten Rockbands zu bieten hat.

Besucherzahl: ca. 21.000

Line-Up Highlights: Sondaschule, Swiss & Die Andern, Mr. Irish Bastard, Fjørt, Steakknife, Illegale Farben

olgas-rock.de

Summer Breeze, 14.08.-17.08., Dinkelsbühl, 133€

Das Metal-Festival gastiert zum 14. Mal in der charmanten Kleinstadt.

Besucherzahl: ca. 45.000

Line-Up Highlights: Beast in Black, Brainstorm, Death Angel, Hämatom, Parkway Drive, Knasterbart, Lord of the Lost, Avantasia, Nailed to Obscurity, Testament, Airbourne

summer-breeze.de

Reload Festival, 22.-24-08., Sulingen, 99€

Die volle Ladung Metal, Punk und Hardcore er­wartet euch auf dem Reload.

Besucherzahl: ca. 12.000

Line-Up Highlights: Sabaton, While She Sleeps, Lordi, Callejon, Thundermother, Massendefekt, Sondaschule, Airbourne, Bullet for my Valentine, Bury Tomorrow, Massendefekt, Hatebreed

reload-festival.de

Indian Spirit, 28.08.-03.09., Eldena, ab 75€

Mit Progressive Trance werden hier die letzten Sommertage des Jahres gebührend gefeiert.

Besucherzahl: ca. 8.000

Line-Up Highlights: Ace Ventura, Bliss, Ghost Rider, Neelix, Rising Dust, Vini Vici, Captain Hook, Avalon, Bliss, Earthling, Metronome, Skazi, Tristan

indian-spirit.de

